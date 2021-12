धर्मांतरण पर क्या बोले BJP MP तेजस्वी सूर्या? बिना शर्त वापस लेना पड़ा बयान

बेंगलुरू से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के श्रीकृष्ण मठ में दिए गए भाषण पर बवाल खड़ा हो गया है. लोग उनके वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं. हालांकि विवाद बढ़ता देख तेजस्वी सूर्या ने अब अपना बयान वापस ले लिया है.

सांसद तेजस्वी सूर्या ने कार्यक्रम में हिंदुओं से 'बड़े सपने देखने' और पाकिस्तानियों को हिंदू धर्म में 'पुनर्स्थापित' करने की बात कही थी. साथ ही कहा था कि मंदिरों और मठों को दूसरे धर्मों के लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए.

इसके बाद उनके भाषण पर विवाद खड़ा हो गया. इसके बाद तेजस्वी ने कहा कि दो दिन पहले उडुपी श्रीकृष्ण मठ में मैंने 'भारत में हिंदू पुनरुद्धार' विषय पर बात की थी. मेरे भाषण के कुछ बयानों ने खेदजनक रूप से एक विवाद पैदा कर दिया है. इसलिए मैं बिना शर्त बयान वापस लेता हूं.

At a program held in Udupi Sri Krishna Mutt two days ago, I spoke on the subject of ‘Hindu Revival in Bharat’.



Certain statements from my speech has regrettably created an avoidable controversy. I therefore unconditionally withdraw the statements.