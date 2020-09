प्रियंका चतुर्वेदी और NCW प्रमुख के बीच चला वार-पलटवार, इस मुद्दे पर चली बहस

शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा के बीच सोमवार को सोशल मीडिया पर वार-पलटवार देखने को मिला.

प्रियंका चतुर्वेदी ने उत्तराखंड में बीजेपी विधायक के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक महिला के मामले में कार्रवाई करने के लिए महिला आयोग से कहा. जिस पर एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने प्रतिक्रिया जाहिर की.

प्रियंका चतुर्वेदी ने समाचार एजेंसी एएनआई के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा, मैं NCW चेयरपर्सन रेखा शर्मा से आग्रह करती हूं कि वह नीचे दिए गए यौन उत्पीड़न मामले में स्वतः संज्ञान लें और दोषी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें. शिकायत करने वाली महिला का आरोप है कि उसे इस मामले को सलटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

I urge NCW Chairperson @sharmarekha ji to intervene and take suo moto action to ensure the culprit in the below mentioned sexual harassment case is not spared from being punished if found guilty. The complainant alleges she is being forced to ‘settle the matter’ pic.twitter.com/jVWEvyQC6s

इस पर जवाब देते हुए रेखा शर्मा ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, चिंता न करें. महाराष्ट्र के कई मामलों के उलट यहां केस दर्ज कर लिया गया है. जबकि महाराष्ट्र में FIR दर्ज कराने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. राज्यसभा सदस्य के तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज कराने में मदद करें और पुलिस को जांच करने दें जैसे उत्तराखंड में पुलिस कर रही है.

वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने भी पलटवार किया. प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, "राज्यसभा सदस्य के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको जागरुक करूं और आपसे यह अपेक्षा करूं कि आप अपनी जिम्मेदारी का पालन करें और एजेंडा सेट करके न चलें. एक प्राथमिकी के बावजूद महिला पर 'मामले को निपटाने' के लिए दबाव डाला जा रहा है. यह हमारी नजर में क्यों नहीं आता."

Don't worry the lady can always come to me directly and I too am taking care of it. My request is you being from Maharashtra can be helpful to many women who are going from pillar to post as the police is not listening.Will forward u few. 1 against @rautsanjay61 and not Kangana s https://t.co/lDp9gKLAnE