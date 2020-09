कंगना के सपोर्ट में उतरे सेलेब्स, संजय राउत के बयान को बताया शर्मनाक

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शुरू से ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर आवाज उठाई है. इस वजह से वे कई सेलेब्स और राजनैतिक पार्ट‍ियों के निशाने पर भी आ चुकी हैं. हाल ही में महाराष्ट्र की गृहमंत्री संजय राउत के साथ उनकी तीखी जुबानी बहस शुरू हो गई. एक बहस के दौरान कंगना ने मुंबई की तुलना PoK और तालीबान से कर दी, जिसके बाद संजय राउत ने उन्हें गाली दे दी. संजय राउत के इस दुर्व्यवहार की सेलेब्स ने कड़ी निंदा की है.

इस मामले पर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा औी एक्ट्रेस दीया मिर्जा, कंगना के सपोर्ट में आगे आए हैं. दीया मिर्जा ने ट्वीट किया- 'पिछले कुछ महीनों में नाम बुलाने और व्यक्तिगत शोषण की संख्या बढ़ी हुई है. यह कुछ ऐसा है जो महिलाओं के लिए एक सुरक्ष‍ित और समान समाज के निर्माण के लिए की गई हर कोश‍िश को कमजोर बनाता है. इसे अब रूकना चाहिए. चलो इसके ख‍िलाफ एक साथ खड़े हो जाएं'. वहीं अनुभव सिन्हा ने ट्वीट किया- 'नहीं. आप किसी महिला को ...नहीं कह सकते. ऐसा नहीं होता है. ये ठीक नहीं है.'

The last few months have seen an unprecedented rise in name calling and personal abuse. It is something that undermines every effort made to build a safe/equal society for women. Unfortunately many women are also perpetuating this culture. This must stop. Let’s stand together!