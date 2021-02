सूरतः AAP के रोड शो के बाद, सीआर पाटिल और केजरीवाल में जुबानी जंग

गुजरात में पिछले दिनों स्थानीय निकाय चुनाव में सूरत में शानदार प्रदर्शन करने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों का धन्यवाद देते हुए रोड शो किया. रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इस बीच केजरीवाल और गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है.

जंग की शुरुआत तब हुई जब गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने ट्वीट कर कहा कि आम आदमी पार्टी का गुजरात निकाय चुनाव में स्कोर 3 शहरों में 100%, 2 शहरों में 90% से ज़्यादा और 1 शहर में 50% से ज़्यादा. नहीं. कोई सीट नहीं जीती. लेकिन जमानत जब्त हो गई. केजरीवाल इसका जश्न मनाने के लिए रोड शो कर रहे हैं.

पाटिल की टिप्पणी पर जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोग जश्न मना रहे हैं. सूरत के लोगों ने आज जश्न मनाया. गुजरात में हर कोई आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहा है. कृपया लोगों की ताकत को कम करके ना आंकें.

People of Gujarat are celebrating it. People of Surat celebrated it today. Everyone in Gujarat is talking abt AAP.



Kindly do not underestimate the power of people. https://t.co/N40PrGlu2E