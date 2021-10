कर्नाटक बीजेपी चीफ का विवादित बयान, राहुल गांधी को बताया- ड्रग पेडलर और एडिक्ट

कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष नलीन कुमार कतील ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की है. उन्होंने राहुल गांधी को ड्रग पेडलर और एडिक्ट बताया है.

नलीन कुमार कतील ने कहा कि कौन हैं राहुल गांधी? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मीडिया में आया था कि राहुल गांधी ड्रग पेडलर और एडिक्ट हैं. वो पार्टी नहीं चला सकते हैं.

वहीं, इस बयान के बाद कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि मेरा मानना है कि हमें राजनीति में सभ्य और सम्मानजनक होना चाहिए, यहां तक कि अपने विरोधियों के प्रति भी. मुझे उम्मीद है कि भाजपा मुझसे सहमत है और अपने प्रदेश अध्यक्ष द्वारा राहुल गांधी पर की गई अपमानजनक और असंसदीय टिप्पणियों के लिए माफी मांगेगी.

Yesterday I said I believe we should be civil and respectful in politics, even to our opponents. I hope the BJP agrees with me, and will apologise for their state president’s abusive and unparliamentary remarks against Shri Rahul Gandhi.@RahulGandhi