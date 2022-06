'कर्नाटक में पढ़ाई मजाक बनी', PM मोदी के कर्नाटक दौरे पर भड़कीं कांग्रेस MLA

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के कर्नाटक दौरे पर रवाना हुए हैं. उनके कर्नाटक पहुंचने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है. कांग्रेस विधायक अंजलि ने पीएम के दौरे के दौरान स्कूल बंद होने पर सवाल उठाए हैं. विधायक अंजलि का कहना है कि बेंगलुरु में स्कूलों को बंद रखा गया है जो कि ठीक नहीं है.

कांग्रेस विधायक अंजलि ने लिखा कि पीएम मोदी आज बेंगलुरु आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल बंद हैं. कारण ट्रैफिक को बताया गया है. क्या यह ठीक है? पढ़े-लिखे लोग इसे बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं. कर्नाटक में शिक्षा एक मजाक बन गई है क्या?

Schools closed on Monday in Bengaluru due to Prime Ministers visit.



Cited reason traffic.

Is this even justified?



How the so called educated class is tolerating this?



Even media is not showing anything…



What a joke education has become in Karnataka ? pic.twitter.com/lCPzB3xuP9