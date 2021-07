Pegasus: बंगाल चुनाव के दौरान TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की हुई जासूसी, कांग्रेस का दावा

पेगासस जासूसी मामले (Pegasus Issue) को लेकर कांग्रेस (Congress) मोदी सरकार (Modi Government) को घेरने में जुटी हुई है. कांग्रेस केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए एक भी मौका नहीं चूक रही है. कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से टीएमसी सांसद (TMC MP) और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को लेकर एक पोस्ट साझा की गई है. जिसमें उनकी जासूसी कराए जाने का दावा किया गया है.

इस पोस्ट में कांग्रेस ने दावा किया है कि अभिषेक बनर्जी की भी जासूसी कराई गई है. कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, ''आप क्रोनोलॉजी समझिए. पेगासस स्पाईवेयर का टारगेट कौन था? अभिषेक बनर्जी,ममता बनर्जी के भतीजे, कब? 2021 में. क्यों? पश्चिम बंगाल में चुनाव थे. मोदी सरकार का डर अंतहीन है.'' कांग्रेस ने लिखा है, ''अपने दुश्मनों को करीब रखो वाली कहावत को बीजेपी ने ज्यादा गंभीरता से ले लिया.''

