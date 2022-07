लोकसभा में हंगामा करने पर कांग्रेस के 4 सांसद निलंबित, चेतावनी के बाद स्पीकर ने की कार्रवाई

संसद के मॉनसून सत्र का सोमवार को छठा दिन था. इस सत्र की शुरुआत से ही कांग्रेस समेत विपक्षी सांसद महंगाई और GST की बढ़ती दरों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. लोकसभा में हंगामा करने को लेकर कांग्रेस के चार सांसदों को कार्रवाई की गई. मणिक्कम टेगोर, टीएम प्रतापन, ज्योतिमणी, रम्या हरिदास को इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया.

संसद में विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, साथ ही संसद की कार्यवाही में भी रोजाना बाधा डाली जा रही थी. सोमवार को लोकसभा में भी विपक्षी सासंदो का रुख बेहद आक्रामक रहा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्ष के हंगामे पर खास नाराज़ थे. उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान विरोध करने वाले सदस्यों को चेतावनी भी दी थी.

वे बार-बार सांसदों से शांति बनाए रखने का आग्रह कर रहे थे. उन्होंने कहा 'आप चर्चा करना चाहते हैं, तो 3 बजे मैं चर्चा शुरू करने को तैयार हूं. लेकिन अगर आप तख्तियां और नारेबाजी करना चाहते हैं, तो 3 बजे के बाद ये सब करने का अधिकार इस सदन से बाहर होगा. इस तरीके से सदन नहीं चल सकता. देश की जनता चाहती है कि यह सदन चले. अंतिम बार आग्रह कर रहा हूं.' उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा रखना सदस्यों की जिम्मेदारी है. उन्होंने चेतावनी भी दी कि जो सदस्य तख्तियां लेकर यहां आएंगे, उन्हें सदन की कार्यवाही में शामिल होने नहीं दिया जाएगा. इसके बाद कार्यवाही 3 बजे तक क लिए स्थगित कर दी गई.

Any member who brings placard into the House will not be allowed to take part in House proceedings. This is a temple of democracy, it is the responsibility of the members to maintain the dignity of the House: Lok Sabha Speaker Om Birla as opposition MPs continue sloganeering pic.twitter.com/6HzVIPw0c9