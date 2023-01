ओडिशाः स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास की मौत पर PM मोदी ने जताया दुख

ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास की रविवार को जानलेवा हमले में मौत हो गई. नबदास पर एक पुलिसकर्मी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. इस हमले में स्वास्थ्य मंत्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे. लेकिन इलाज के दौरान उनकी अस्पताल में मौत हो गई.

नब किशोर दास के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि ओडिशा सरकार में मंत्री नब किशोर दास जी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन से दुख पहुंचा है. इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं.

Saddened by the unfortunate demise of Minister in Odisha Government, Shri Naba Kishore Das Ji. Condolences to his family in this tragic hour. Om Shanti.