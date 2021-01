अनिल विज का तंज, सांड के लिए लाल कपड़े जैसा है ममता के सामने जयश्रीराम कहना!

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में जय श्रीराम के नारे से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को बिफर पड़ीं और भाषण देने से मना कर दिया. अब नारेबाजी को लेकर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (टीएमसी) में जुबानी जंग छिड़ गई है.

बीजेपी नेता और हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा, 'जय श्री राम का नारा ममता बनर्जी के लिए वैसा ही जैसे सांड के लिए लाल कपड़ा होता है. यही कारण है कि उन्होंने आज विक्टोरिया मेमोरियल में अपना भाषण रोक दिया.'

"Jai Shri Ram" to #MamtaBanerjee is like red rag to a bull that is why she stopped her speech at Victoria Memorial today.