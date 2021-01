ममता के सामने नारेबाजी पर नुसरत बोलीं- राम का नाम गले लगाके बोलें, गला दबाकर नहीं

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण के दौरान नारेबाजी को लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने नाराजगी जाहिर की है. ममता के भाषण के दौरान जयश्री राम के नारे लगाए जाने पर टीएमसी की सांसद नुसरत जहां ने कहा कि राम का नाम गले लगाके बोलें, ना कि गला दबाके.

नुसरत जहां ने ट्वीट किया, 'राम का नाम गले लगाके बोले ना कि गला दबाके. मैं स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह में राजनीतिक और धार्मिक नारेबाजी की कड़ी निंदा करती हूं.' नुसरत जहां ने कहा कि यह सरकारी कार्यक्रम था. उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे नेता थे जिन्होंने बंगाल को उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना सिखाया था. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान हर भारतीय के मन में रहेगा! देश नायक दिवस पर, बंगाल महान नेताजी को नमन करता है.

राम का नाम गले लगाके बोले ना कि गला दबाके । 🙏 I strongly condemn shouting of political and religious slogans at Government Functions to celebrate legacy of Freedom Fighter Netaji Subhash Chandra Bose on his 125th birth anniversary celebrations. #SaveBengalFromBJP #Shame

नारेबाजी पर बिफरीं ममता बनर्जी

असल में, विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी जैसे बोलने के लिए पहुंचीं, नारेबाजी होने लगी. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जयश्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे. इससे ममता बनर्जी खफा हो गईं और विरोध में बोलने से इनकार कर दिया.टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने भी नारेजाबी को गरिमा के खिलाफ बताया.

dignity (noun) The state or quality of being worthy of honour and respect.



You can’t teach ‘dignity’. Nor can you teach lumpens to be dignified.



Here is a one-min video of what exactly happened today. Including the dignified response by @MamataOfficial pic.twitter.com/aEQ3jF7CYf