Lakhimpur Violence case: किसानों के समर्थन में Navjot singh Sidhu ने दी गिरफ्तारी

पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता नवजोत सिंह सिद्धू को चंडीगढ़ में हिरासत में ले लिया गया है. वे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की कथित हत्या और फिर फैली हिंसा के मामले में प्रदर्शन कर रहे थे. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी गिरफ्तारी का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार के अत्याचारों के खिलाफ वे अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं. उन्होंने किसानों के समर्थन की बात करते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों की बर्बर हत्या की गई. हम किसानों के हक के लिए आखिरी सांस तक उनका साथ देंगे.

Arrested for protesting against atrocities of the Central Govt … barbaric murders of farmers in Lakhimpur Kheri, UP. We stand firmly with the Farmers, till our last breath !! pic.twitter.com/YpwhSitS8q