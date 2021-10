ओवैसी ने किया लखीमपुर खीरी जाने का ऐलान, कहा- केंद्रीय मंत्री को हटाए सरकार

लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर सियासत गरम है. इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लखीमपुर खीरी जाने का ऐलान किया है. ओवैसी ने कहा कि मैं उन लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लखीमपुर खीरी जाऊंगा, जिनकी केंद्रीय मंत्री के बेटे ने हत्या कर दी है.

बीजेपी पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध है. ये वो वक्त है जब मोदी सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए. साथ ही उन्हें केंद्रीय गृह राज्यमंत्री को भी हटा देना चाहिए.

I'll be visiting Lakhimpur Kheri, UP to show solidarity with the people who've been murdered by Union Minister's son. It's a heinous crime. It's high time, Modi govt should withdraw the 3 farm laws and he should remove this Minister: AIMIM chief Asaduddin Owaisi in Hyderabad pic.twitter.com/OCD5ehvcOm