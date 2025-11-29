केरल: CPIM विधायक कनाथिल जमीला का निधन, 59 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

और पढ़ें

केरल में सीपीआई(M) की विधायक कनाथिल जमीला का शनिवार रात निधन हो गया. वह 59 वर्ष की थीं. कोझिकोड जिले की कोयिलांडी विधानसभा सीट से विधायक जमीला लंबे समय से कैंसर संबंधी बीमारी से जूझ रही थीं. उनका कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था. पार्टी नेताओं के अनुसार, उनका निधन रात करीब 8:45 बजे हुआ.

2021 में विधायक चुने जाने से पहले जमीला ने कोझिकोड जिला पंचायत की अध्यक्ष के रूप में काम किया था. वह लंबे समय से सार्वजनिक सेवा और पार्टी संगठनात्मक कामों से जुड़ी रहीं. कन्नूर जिले के कुट्टियाडी में जन्मीं जमीला, टीके अली और टीके मरियम की पुत्री थीं. उनके परिवार में पति अब्दुल रहमान, एक बेटा और एक बेटी हैं.

राजनीतिक हस्तियों ने जताया शोक

सीपीआई(M) राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन और मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास अस्पताल पहुंचे और श्रद्धांजलि दी. उनके पार्थिव शरीर को घर ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार बाद में किया जाएगा.

The demise of Comrade Kanathil Jameela, elected representative from Koyilandy, is deeply saddening. A spirited and cheerful leader of the people, she embodied our party’s proud legacy of building a strong women’s movement. Her committed interventions in various local bodies… pic.twitter.com/Y92nWRjw1h — Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) November 29, 2025

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जमीला के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जमीला एक साधारण परिवार से आती थीं और कम उम्र में ही वाम आंदोलन से जुड़ गई थीं. उन्होंने ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत की अध्यक्ष के रूप में उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता दिखाई. वे जनता से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करती थीं और अपनी सरलता के कारण लोगों में बेहद लोकप्रिय थीं. उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर रिश्तों को निभाया.

केरल विधानसभा अध्यक्ष ए.एन. शमसीर ने कहा कि जमीला बाएं मोर्चे की सबसे सक्रिय और प्रभावशाली आवाजों में से एक थीं. विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जमीला विधानसभा सत्रों में हमेशा सक्रिय रहती थीं और उनका निधन अप्रत्याशित है.

