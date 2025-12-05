scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'आज 1000+ फ्लाइट्स कैंसिल', Indigo संकट पर CEO का पहला बयान, बताया कब तक ठीक होंगे हालात

इंडिगो लगातार क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही है, जिस वजह से दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद सहित कई एयरपोर्ट पर 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं. केंद्र सरकार ने एयरलाइंस, खासकर इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के नए नियमों से आंशिक राहत दी है. सरकार ने अपना वह आदेश तत्काल वापस ले लिया है, जिसके तहत पायलटों समेत अन्य क्रू को हर सप्ताह लगातार 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य किया गया था.

Advertisement
X
इंडिगो संकट पर सीईओ ने दिया पहला बयान (File Photo: Reuters)
इंडिगो संकट पर सीईओ ने दिया पहला बयान (File Photo: Reuters)

देश की किफायती विमानन कंपनी इंडिगो का ऑपरेशनल संकट जारी है. इंडिगो को पायलट्स के लिए आए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को लागू करने में भारी दिक्कत आ रही है. इस बीच आज इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, जिस पर कंपनी के सीईओ का पहला बयान सामने आया है.

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने शुक्रवार को जारी वीडियो संदेश में कहा कि पिछले कुछ दिनों से विमानन कंपनी के कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं. कंपनी का कामकाज पांच दिसंबर को सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. आज 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं.

उन्होंने कहा कि  मैं आपके साथ यह साझा करना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से हम गंभीर ऑपरेशनल दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. इस वजह से यह संकट और भी गहराता जा रहा है. आज, पांच दिसंबर का दिन अब तक का सबसे ज्यादा प्रभावित दिन रहा है. आज हमने 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की हैं. यानी यह हमारी कुल दैनिक उड़ानों का आधे से भी अधिक हिस्सा है.

सम्बंधित ख़बरें

Indigo flights cancellation causes trouble for passengers
मुंबई एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द, कांग्रेस सांसद ने सरकार पर साधा निशाना 
इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने पर देशभर के ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर बवाल (Photo: PTI)
कोई गुस्से में काउंटर पर चढ़ा, कोई रोते हुए मांगता रहा सामान... IndiGo संकट से बेबस यात्री, VIDEO 
'मोदी सरकार की मोनोपोली की नीति...', इंडिगो मामले पर कांग्रेस नेता का वार 
इंडिगो पर मंडराया सबसे बड़ा संकट! पायलट नियमों की आड़ में हजारों यात्री फंसे (PTI)
इंड‍िगो की मजबूरी या पायलटों की ड‍िमांड...इस 'हाहाकार' के पीछे की असली वजह क्या है? 
इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द, फंसे यात्री, देखें एयरपोर्ट्स पर क्या हैं हालात 

उन्होंने कहा कि जिन उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, कृपया उनके लिए एयरपोर्ट पर न आएं. आज सबसे अधिक उड़ानें रद्द हुई हैं क्योंकि इंडिगो के पूरे सिस्टम को रीबूट किया जा रहा है. इंडिगो के संचालन में पूरी तरह सामान्य स्थिति 10 से 15 दिसंबर के बीच बहाल हो जाएगी. आपकी असुविधा के लिए खेद है. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी फ्लाइट्स के ताजा अपडेट्स पर नजर रखें.

Advertisement

सीईओ ने जोर देकर कहा कि पिछले कुछ दिनों से इंडिगो को गंभीर परिचालन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन कंपनी सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है. उन्होंने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगते हुए कहा कि मैं इंडिगो के सभी साथियों की ओर से उन तमाम यात्रियों से दिल से माफी मांगता हूं, जिन्हें देरी या उड़ान रद्द होने की वजह से भारी असुविधा हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement