'आज 1000+ फ्लाइट्स कैंसिल', Indigo संकट पर CEO का पहला बयान, बताया कब तक ठीक होंगे हालात

देश की किफायती विमानन कंपनी इंडिगो का ऑपरेशनल संकट जारी है. इंडिगो को पायलट्स के लिए आए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को लागू करने में भारी दिक्कत आ रही है. इस बीच आज इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, जिस पर कंपनी के सीईओ का पहला बयान सामने आया है.

और पढ़ें

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने शुक्रवार को जारी वीडियो संदेश में कहा कि पिछले कुछ दिनों से विमानन कंपनी के कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं. कंपनी का कामकाज पांच दिसंबर को सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. आज 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं.

उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ यह साझा करना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से हम गंभीर ऑपरेशनल दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. इस वजह से यह संकट और भी गहराता जा रहा है. आज, पांच दिसंबर का दिन अब तक का सबसे ज्यादा प्रभावित दिन रहा है. आज हमने 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की हैं. यानी यह हमारी कुल दैनिक उड़ानों का आधे से भी अधिक हिस्सा है.

उन्होंने कहा कि जिन उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, कृपया उनके लिए एयरपोर्ट पर न आएं. आज सबसे अधिक उड़ानें रद्द हुई हैं क्योंकि इंडिगो के पूरे सिस्टम को रीबूट किया जा रहा है. इंडिगो के संचालन में पूरी तरह सामान्य स्थिति 10 से 15 दिसंबर के बीच बहाल हो जाएगी. आपकी असुविधा के लिए खेद है. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी फ्लाइट्स के ताजा अपडेट्स पर नजर रखें.

Advertisement

सीईओ ने जोर देकर कहा कि पिछले कुछ दिनों से इंडिगो को गंभीर परिचालन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन कंपनी सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है. उन्होंने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगते हुए कहा कि मैं इंडिगो के सभी साथियों की ओर से उन तमाम यात्रियों से दिल से माफी मांगता हूं, जिन्हें देरी या उड़ान रद्द होने की वजह से भारी असुविधा हुई है.

---- समाप्त ----