India Today Conclave 2021 South: CM पलानीस्वामी ने कहा- BJP से राजनीतिक गठबंधन वैचारिक नहीं, शशिकला फैक्टर का असर नहीं

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 साउथ के पहले दिन आयोजित कार्यक्रम में पहला सेशन ही राजनीति और चुनावों की चर्चा के साथ शुरू हुआ. इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके. पलानीस्वामी मौजूद थे. उन्होंने द स्टेट ऑफ द स्टेटः चीफ मिनिस्ट्रियल विजन, तमिलनाडु इन नेक्स्ट फाइव ईयर्स (THE STATE OF THE STATE: Chief Ministerial Vision: Tamil Nadu in the Next Five Years) में अपने राज्या की वर्तमान स्थिति बताई. होने वाले चुनाव को लेकर अपना पक्ष रखा.

जयललिता के निधन के बाद आपने एआईडीएमके पार्टी को कैसे संभाला. ऐसा लग रहा था कि पार्टी टूट जाएगी. उसके पीछे क्या मैजिक फॉर्मूला था. इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कहा कि अम्मा की सरकार का गर्वनेंस पूरे राज्य के लोगों के लिए था. उनके लिए अम्मा ने बहुत काम किया था. इसलिए मुझे उनका और भगवान का आशीष मिला. लोगों का प्यार मिला.

अगली बार फिर बनेगी हमारी सरकार, जनता हमारे काम से खुश है

अगले चुनावों में पार्टी क्या वापस आएगी. क्या आप वापस जीतेंगे. क्या आप चुनाव में फिर से पुराना प्रदर्शन कर पाएंगे. इस पर सीएम पलानीस्वामी ने कहा कि सरकार ने पानी का प्रबंधन बेहतरीन तरीके से किया है. एंटी-इनकंबेसी लागू नहीं है. मैं जहां भी जाता हूं वहां लोग हजारों की संख्या में जुटते हैं. वो मुस्कुराते हैं. ये बताता है कि वो लोग बेहद खुश हैं. लोगों को बेहतरीन ढांचागत विकास चाहिए, पीने के लिए पानी और नौकरी चाहिए. हमारी सरकार उन्हें ये सब दे रही है. तमिलनाडु में हायर एजुकेशन का सबसे उच्च स्तर है.

केंद्र के साथ राजनीतिक गठबंधन है, वैचारिक नहीं

आपका केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के साथ कैसा संबंध है. क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में या तमिलनाडु में आप बीजेपी के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बना रहे हैं. इसपर सीएम ने कहा कि ये एक राजनीतिक गठबंधन है. इसमें वैचारिक गठबंधन नहीं हुआ है. हम अपने रास्ते पर चलते हैं, वो अपने मार्ग चुनते हैं. हमारा केंद्र सरकार के साथ अच्छा संबंध है, जिसकी वजह से राज्य के विकास में किसी तरह की बाधा नहीं आ रही है.

शशिकला का अपना रास्ता है, वो उस पर चल रही हैं

सीएम पलानीसामी ने कहा कि हम पूरे राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई तरह की स्कीम चला रहे हैं. हमारी योजनाओं का लाभ राज्य के अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से मिल रहा है. शशिकला फैक्टर इस चुनाव में कितना असर करेगा. इस पर तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने कहा कि शशिकला के अपने विचार है. उनके अपने रास्ते हैं, जिसपर वो चल रही हैं. इस मुद्दे पर उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा.