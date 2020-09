हरसिमरत कौर ने एक और बिल पर केंद्र को घेरा, कहा- 13 लाख पंजाबियों को किया नजरअंदाज

शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार पर फिर तीखा हमला बोला है. इस बार उन्होंने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल को लेकर सरकार की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के 13 लाख पंजाबियों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए ये बिल संसद में पारित कर दिया गया. इस विधेयक में पंजाबी भाषा को मोदी सरकार ने शामिल नहीं किया.

बुधवार को राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक, 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया. एक दिन पहले लोकसभा ने इस विधेयक पर मुहर लगाई थी. नए विधेयक में उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी. इससे पहले तक सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी को ही आधिकारिक भाषा का दर्जा था.

Anguished to see that yet another request goes unheeded. Ignoring sentiments of not only 13 lakh Punjabis settled in J&K but the whole community, the govt today passed the J&K official languages Bill 2020, in #Parliament, without the inclusion of #Punjabi language. A sad day! pic.twitter.com/BEuasCAY0P