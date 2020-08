आजाद की सफाई- राहुल ने नहीं कही BJP वाली बात, दूसरे नेताओं के लिए था मेरा जवाब

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी एक बार फिर आमने-सामने आ गई. 23 नेताओं द्वारा कांग्रेस नेतृत्व को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई, उसके कारण बैठक की शुरुआत काफी तीखी रही. लेकिन अब विवाद बढ़ता देख नेताओं की ओर से माहौल शांत करने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथित बयान को लेकर पहले कपिल सिब्बल और अब गुलाम नबी आज़ाद ने सफाई पेश की है.



राज्यसभा में कांग्रेस के सदन नेता गुलाम नबी आज़ाद ने सोमवार दोपहर को ट्वीट कर लिखा, ‘इस प्रकार की कुछ खबरें चल रही हैं कि मैंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी से कहा है कि वो भाजपा के साथ मेरे सहयोग को साबित करें. मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ना CWC की बैठक में और ना ही बाहर राहुल गांधी ने हमारी चिट्ठी को भाजपा से जोड़ा है.



कांग्रेस नेता ने अगले ट्वीट में लिखा कि मैंने ये कहा था कि कांग्रेस के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि हमने भाजपा की ओर से ऐसी चिट्ठी लिखी है. इसलिए मैंने बोला था कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ साथी (CWC से बाहर) इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, अगर वो ये साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूं.

A section of media is wrongly attributing that, in CWC I told Shri Rahul Gandhi to prove that the letter written by us is in collusion with BJP-“let me make it very clear that Shri Rahul Gandhi has neither in CWC nor outside said that this letter was written at the behest of BJP"