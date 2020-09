Parliament Monsoon Session: कोरोना काल में शुरू हुआ मॉनसून सत्र, मास्क- शील्ड लगाकर पहुंचे सांसद

कोरोना संकट काल के बीच संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया. 1 अक्टूबर तक चलने वाले सत्र में कोरोना को लेकर हर सावधानियां बरती जा रही हैं. इस बार का सत्र कई मायनों में अलग होने वाला है. इसकी पहली झलक सत्र के पहले देखने को मिल गई.

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया. कोरोना के खतरे के देखते हुए सांसद मास्क और फेस शील्ड लगाकर सदन पहुंचे. लोकसभा में सांसद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठे.

#MonsoonSession of the Parliament begins. pic.twitter.com/d3CfaQT9v1

वहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से एक चिट्ठी और DRDO की किट सभी सांसदों को भेजी गई है, जिसमें मास्क, सैनिटाइज और इम्युनिटी बढ़ाने वाली चाय और कोरोना से बचाव के मैनुअल हैं.

#WATCH Delhi: Sanitization work being undertaken in the Parliament premises ahead of the commencement of #MonsoonSession today. pic.twitter.com/yTP956Uyq9