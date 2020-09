कर्नाटक: येदियुरप्पा पर संकट के बादल, कांग्रेस नेता ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए

कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार को लेकर एक बार फिर सियासी उठापटक तेज हो गई है. ऐसी अटकलें हैं कि बीएस येदियुरप्पा की सरकार जा सकती है. इन्हीं अटकलों के बीच विपक्षी पार्टियों ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और उनकी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं. विपक्षी नेताओं ने येदियुरप्पा से इस्तीफा मांगा है.

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने येदियुरप्पा और उनके परिवार पर गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. डीके शिवकुमार ने एक ट्वीट में लिखा, सीएम येदियुरप्पा और उनके परिवार पर बीडीए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट घोटाले में कथित तौर पर 666 करोड़ रुपये लेने का आरोप लगा है. हम कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी मौजूदा जज की अध्यक्षता में इस केस की जांच की मांग करते हैं. येदियुरप्पा को इस्तीफा देना चाहिए या बीजेपी को उन्हें हटा देना चाहिए.

CM Yediyurappa & his family have been caught taking a bribe in an alleged ₹666 crore BDA construction project scam.



We demand a time bound probe by a sitting SC judge or by the CJ of the Karnataka HC.



CM Yediyurappa must resign or should be sacked by BJP.#BSY_Must_Resign pic.twitter.com/XEOPoPucR0