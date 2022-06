सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट, कोरोना के बाद बढ़ी दिक्कत

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोविड से संबंधित समस्याओं के कारण रविवार को गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दो जून को सोनिया गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी. इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था. फिलहाल उनकी हालत स्थिर है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि सोनिया गांधी को अस्पताल में निगरानी के लिए रखा जाएगा. फिलहाल उनकी हालत स्थिर है. सभी शुभचिंतकों को उनकी चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. वहीं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी आलाकमान के अच्छे स्वास्थ्य और जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है.

Congress President, Smt. Sonia Gandhi was admitted to Ganga Ram Hospital today owing to Covid related issues. She is stable and will be kept at the hospital for observation.



We thank all the Congress men & women as also all well wishers for their concern and good wishes.