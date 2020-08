दिग्विजय बोले- अगर बैलेट पेपर पर नहीं लौटे तो 2024 में हो सकता है आखिरी चुनाव

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है. फेसबुक पर हेट स्पीच को लेकर छिड़ी बहस के बीच दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2024 संसदीय चुनाव भारत का आखिरी चुनाव हो सकता है, अगर हम भारतीय बैलेट पेपर पर वापस जाने के लिए नहीं उठते हैं.

दरअसल, पत्रकार कारोल कैडवलडर ने ट्वीटर पर अपना एक वीडियो शेयर किया और लिखा, 'फेसबुक एक घातक वैश्विक शक्ति है जो उदार लोकतंत्र को नष्ट कर रही है - जब मैंने TED में यह कहा था, तो यह वास्तव में सिलिकॉन वैली कहा जाता था. 16 महीने, हर कोई अब इसे देखता है, लेकिन हम हेडलाइट्स में जमे हुए हैं. एक आने वाली मालगाड़ी की तरह लगता है.'

You are absolutely right Madam, EVM is destroying Indian Democracy through mass rigging of Parliament Elections in India through Technology. 2024 Parliament Elections may be the last Election in India if we Indians don’t wake up to go back to Ballot Paper. https://t.co/Dg31k88gdI

इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, 'आप बिलकुल सही कह रही हैं मैडम, ईवीएम टेक्नोलॉजी, भारत में संसदीय चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली करके भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर रही है. 2024 संसद चुनाव भारत का आखिरी चुनाव हो सकता है अगर हम भारतीय बैलेट पेपर पर वापस जाने के लिए नहीं उठते हैं.'

अपने अगले ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार पर निशाना साधा. दिग्विजय ने कहा, 'कमलनाथ सरकार ने गौशालाओं के लिए 132 करोड़ का प्रावधान रखा था, जिसे बीजेपी सरकार ने घटाकर 11 करोड़ कर दिया है. अब आप ही बताईए कौन है गौ माता का असली भक्त, कमलनाथ जी या शिवराज सिंह चौहान जी?'

Extremely sad that an eminent Lawyer honoured by Harvard Law School, invited in India to become a Judge in the High Court is in Jail since last 2 years without trial and evidence. Her bail application has been rejected from Lower Court to the Supreme Court. Sad. https://t.co/ZOGFsf4q4A