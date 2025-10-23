scorecardresearch
 

'बाबा साहब पर बयान के लिए तुरंत माफी मांगें खट्टर', बोले अनुराग ढांडा

केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर के बयान पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने निशाना साधा है. अनुराग ढांडा ने खट्टर से तुरंत माफी मांगने की मांग है.

अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर भी किया वार (Photo: ITG)
अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर भी किया वार (Photo: ITG)

केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव आंबेडकर को लेकर दिए बयान को लेकर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा है कि खट्टर ने बाबा साहब के लिए जो बातें कही हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. खट्टर का बयान सिर्फ एक नेता का बयान नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की दलित विरोधी सोच और नफरत को उजागर करता है.

अनुराग ढांडा ने कहा कि बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में छोटा दिखाने की कोशिश सीधा-सीधा दलित समाज का अपमान है. उन्होंने कहा कि बीजेपी का इतिहास बाबा साहब और दलित समाज के अपमान से भरा पड़ा है. संसद में आंबेडकर को ट्रेंड बताकर उनका मजाक उड़ाया गया. संविधान बदलने की बात कर उनके बनाए संविधान को ठुकराने की कोशिश की गई. अनुराग ढांडा ने आगे कहा कि दलित समाज से आने वाले जज पर हमला कर उन्हें बदनाम करने की मुहिम चलाई गई.

उन्होंने कहा कि अब खट्टर ने बाबा साहब की भूमिका पर सवाल उठाकर वही गंदी सोच दोहरा दी है. अनुराग ढांडा ने आगे कहा कि खट्टर की सोच बेहद घटिया और नफरत से भरी हुई है. हरियाणा में मुख्यमंत्री रहते हुए खट्टर ने दलित समाज को कमजोर करने, बांटने और उनके अधिकारों को खत्म करने की हर कोशिश की. उन्होंने कहा कि अब वह (खट्टर) बाबा साहब पर टिप्पणी कर अपनी छोटी मानसिकता और बीजेपी की विचारधारा को सामने ले आए हैं।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने खट्टर से आंबेडकर को लेकर अपने बयान के लिए तुरंत माफी मांगें. उन्होंने कहा कि बाबा साहब को कोई छोटा नहीं कर सकता. वह संविधान निर्माता थे, हैं और रहेंगे. अनुराग ढांडा ने खट्टर जैसे नेता सिर्फ अपनी सोच को छोटा दिखा रहे हैं.

