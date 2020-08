जयराम रमेश का ये हाल तो राहुल गांधी की समझ का अंदाजा लगा सकते हैं: अमित मालवीय

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बहाने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है. अमित मालवीय ने कहा है कि जब जयराम रमेश जैसे नेताओं का ये हाल है तो राहुल गांधी की समझ का अंदाजा लगाया जा सकता है.



दरअसल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने एक ट्वीट में वर्ल्ड बैंक का हवाला देते हुए कहा है कि आंकड़ों में अनियमितताओं के चलते विश्व बैंक ने भारत की रैंकिंग का पब्लिकेशन बंद कर दिया है. रमेश ने कहा है सरकार फर्जी रैंकिंग के पीछ भागती रही और देश की एमएसएमई लगातार नीचे जाती रही.

जयराम रमेश के इस ट्वीट का जवाब देते हुए अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस में अच्छे नेता माने जाने वाले जयराम रमेश जब इतने अनिभज्ञ हैं तो कोई राहुल गांधी की समझ के बारे में आसानी से समझा जा सकता है. मालवीय ने ट्वीट में लिखा, चार देश जिनमें चीन, सऊदी अरब, यूएई और अजरबैजान शामिल हैं जिनके आंकड़ों पर जांच चल रही है. भारत के साथ ऐसा नहीं है. सवाल है कि ऐसे फैक्ट्स पर प्रोपगैंडा क्यों फैलाए जा रहे हैं?

If Jairam, supposedly among the better read in Congress, is so clueless, one can only imagine Rahul’s understanding...



4 countries, China, Saudi Arabia, UAE and Azerbaijan are the ones, whose data is under scanner and not India.



But why let facts come in the way of propaganda? https://t.co/n7mozLQlry