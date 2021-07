राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन अभियान को लेकर उठाए सवाल, मालवीय ने यूं साधा निशाना

कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के एक ट्वीट (Tweet) पर बीजेपी (BJP) के अमित मालवीय (Amit Malviya) ने निशाना साधा है. अमित मालवीय ने संसद में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए जवाब को साझा करते हुए लिखा है, क्या आप पढ़ सकते हैं, राहुल? उम्मीद है कि 18 साल ऊपर की उम्र के सभी लोगों को दिसंबर 2021 तक वैक्सीन लग जाएगी. यह इस बात का हिस्सा है जो संसद में स्वास्थ्य मंत्री ने दिया था. क्या आप इस सत्र में शामिल हुए थे या आप समझ नहीं कर पा रहे हैं? असल दिक्कत क्या है?

राहुल गांधी ने एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा था, लोगों का जीवन लाइन में है, भारत सरकार कह रही है कि कोई टाइमलाइन नहीं है. रीढ़ लापता होने का यह गजब मामला है. राहुल गांधी ने जिस खबर का शीर्षक साझा किया है, उसमें लिखा गया है कि सरकार ने संसद को बताया कि वैक्सीनेशन अभियान पूरा करने के लिए कोई फिक्सड डेडलाइन नहीं है.

Can you read, Rahul?



…it is expected that all beneficiaries aged 18 years and above will be vaccinated by December 2021…



It is part of the response given by the Health Minister in Parliament.



Did you not attend the session or can you not comprehend? What is the real problem? https://t.co/H2xXU2xf5L pic.twitter.com/NBMzCcnBj3