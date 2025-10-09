scorecardresearch
 

जुबिन गर्ग के PSOs पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, पत्नी ने कहा- कुछ पैसा सामाजिक काम के लिए दिया था

असम के गायक ज़ुबिन गर्ग के दो निजी सुरक्षा अधिकारियों को उनके खातों में बड़ी वित्तीय अनियमितताओं के बाद सस्पेंड कर दिया गया. पत्नी गरीमा गर्ग ने कहा कि गायक ने PSOs को सामाजिक कार्य के लिए कुछ पैसे दिए थे और जांच में सभी बैंक स्टेटमेंट्स और लेन-देन का रिकॉर्ड मौजूद है.

जुबिन गर्ग के दो निजी सुरक्षा अधिकारी अब जांच के घेरे में हैं.
जुबिन गर्ग के दो निजी सुरक्षा अधिकारी अब जांच के घेरे में हैं.

असम के मशहूर गायक ज़ुबिन गर्ग के दो निजी सुरक्षा अधिकारी (PSOs) नंदेश्वर बोरा और प्रबीन बैश्य को उनके खातों में बड़ी वित्तीय लेन-देन पाए जाने के बाद सस्पेंड कर दिया गया है. पुलिस ने उनके खातों में क्रमशः 70 लाख और 45 लाख रुपये की अनियमित राशि पाई, जो उनके ज्ञात आय स्रोतों के मुकाबले बहुत अधिक थी.

गायक की पत्नी गरीमा साइकिया गर्ग ने कहा कि ज़ुबिन ने PSOs को कुछ पैसा सामाजिक कार्यों के लिए दिया था. उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि गायक के दी गए पैसे के अलावा इस मामले में जांच जारी है. PSOs ने सभी बैंक स्टेटमेंट्स और लेन-देन का डायरी रिकॉर्ड भी रखा हुआ है. गरीमा ने स्पष्ट किया कि उन्हें ज़ुबिन के व्यक्तिगत वित्तीय लेन-देन की कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए उनसे इस संबंध में सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए.

लंबे वक्त से जुबिन के साथ PSOs 

दोनों PSOs लंबे समय से जुबिन के साथ थे. इन्हें लगभग एक दशक पहले असम पुलिस ने उनकी सुरक्षा में लगाया था, जब गायक को ULFA नामक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से जान से मारने की धमकी मिली थी. पुलिस के मुताबिक, PSOs के खातों में मिली रकम उनके ज्ञात आय स्रोतों से कहीं ज्यादा थी. यही वजह है कि उन्हें सस्पेंड कर जांच शुरू की गई. 

पत्नी गरीमा ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है. उनका कहना है कि हमें सिर्फ यह जानना है कि हमारे पति के साथ उस दिन क्या हुआ था. वह सभी से प्यार और सम्मान पाते थे, तो उस दिन उन्हें इस तरह क्यों नजरअंदाज किया गया? 

अंतिम पलों के वीडियो और न्याय की मांग

गरीमा ने सवाल उठाया कि उनके पति के अंतिम क्षणों के वीडियो अलग-अलग हिस्सों में साझा किए जा रहे हैं, जैसे कोई वेब सीरीज़ हो. वह और गायक की बहन पाल्मे बोरठाकुर चाहते हैं कि इस मामले में सटीक और पारदर्शी जांच हो और वास्तविक सच सामने आए.

गरीमा ने कहा कि ज़ुबिन एक साधारण और सरल इंसान थे और उन्हें न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर कोई आपराधिक कृत्य हुआ है, तो मुख्य आरोपी को सजा मिले. यही मुख्य फोकस होना चाहिए. जांच तेज और सघन हो और इसमें कोई विकृति न हो.'

अब सवालों के घेरे में दोनों PSOs 

गरीमा और गायक की बहन न्याय की मांग कर रही हैं और उम्मीद जताई है कि सिंगापुर में हुई मृत्यु की परिस्थितियों का सही पता चले. इस पूरे मामले में PSOs के खातों में बड़ी वित्तीय लेन-देन का खुलासा गायक की मृत्यु से जुड़ी जांच को और महत्वपूर्ण बना देता है. यह मामला अब सिंगर के फैंस और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी संवेदनशील हो गया है, क्योंकि इसमें न केवल वित्तीय अनियमितताओं के सवाल हैं बल्कि गायक की सुरक्षा और उनके अंतिम समय की परिस्थितियों पर भी सवाल उठ रहे हैं.

