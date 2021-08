संसद में पेगासस पर बहस से क्यों डर रही सरकार? ओवैसी का केंद्र पर हल्ला बोल

संसद के मॉनसून सत्र (Monsoon Session) की कार्यवाही में विपक्ष विरोध करते हुए पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेर रहा है. इस साल मॉनसून सत्र में संसद काफी कम घंटे ही चल सकी है और जनता के करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है. इस बीच, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को पेगासस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है. उन्होंने सरकार पर हल्ला बोलते हुए पूछा है कि आखिर पेगासस मामले में सरकार बहस करवाने से क्यों डर रही है? मालूम हो कि विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से पेगासस मामले में कई सवाल पूछ रहा है.

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, ''सरकार संसद में पेगासस मामले पर बहस करवाने से क्यों डरती है? आप आखिर छिपाना क्या चाह रहे हैं. हम संसद चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप (सरकार) ऐसा नहीं चाहते हैं. आप केवल बिल पास करना चाहते हैं. क्या यही लोकतंत्र है? हमें अपने विचार रखने का मौका नहीं मिल रहा है.'' वहीं, तीन तलाक पर ओवैसी ने कहा कि यह कानून असंवैधानिक है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. यह समानता के खिलाफ है, मुसलमानों को बदनाम करता है. क्या मोदी सरकार केवल मुस्लिम महिला (अधिकार) दिवस मनाएगी? हिंदू, दलित और ओबीसी महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में क्या?

Why is govt afraid of debating on 'Pegasus' in Parliament? What do you want to hide? We're willing to run the Parliament but you (govt) don't want that. You only want to pass Bills. Is that Democracy? We're not getting a chance to put forth our views: AIMIM chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/dFARGz40ti