Weather update: उत्तर भारत में फिलहाल हीटवेव से अभी राहत नहीं, जानें क्या रहेगा आपके शहर के मौसम का हाल

Weather Update May 20, Mausam ki Jankari, IMD Prediction: देश के कई राज्य गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं. उत्तर भारत के राज्यों में तापमान 44-45 डिग्री के आसपास बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल, हीटवेव से देशवासियों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है.

दिल्ली के तापमान (Delhi Temperature) की बात करें तो देश की राजधानी में आज 20 मई को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 44 डिग्री रह सकता है. दिल्ली में कई दिनों से 44 से 45 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है. वहीं लखनऊ में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 44 डिग्री रह सकता है.

अपने शहर के मौसम का जानिए ताजा हाल

इन राज्यों में हीटवेव अलर्ट

मौसम विभाग की मानें तो उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में 20 मई को हीटवेव का भारी कहर देखने को मिल सकता. हालांकि, 22 से 24 मई के बीच बारिश होने की संभावना के चलते तापमान में कुछ कमी देखी जा सकती है.

A brief fresh spell of heat wave conditions likely over Northwest & Central India during 19th to 20th May and abatement thereafter due to wet Wet spell over Northwest India during 22nd to 24th May, 2022.