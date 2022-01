Weather forecast Today: उत्तर भारत में जारी रहेगा शीतलहर का कहर, इन राज्यों में होगी छिटपुट बारिश, जानें मौसम का हाल

Weather Forecast Today, 17 January 2022: उत्तर भारत में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है. भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) ने अगले दो दिनों तक दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है. मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण कोंकण और गोवा के पास बना हुआ है. इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 16 से 21 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय के पास लगातार तीन पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बन्स (Western Disturbance) आने की संभावना है. जिसके चलते हिमालय पर छिटपुट बारिश और हिमपात हो सकता है.

इन राज्यों में होगी बारिश -

मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 17 जनवरी को मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में मध्यम बारिश होगी. वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड और शीत लहर जारी रहेगी.

दिल्ली का हाल -

दिल्ली-एनसीआर में ठंड का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 08 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. जबकि अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. कई इलाकों में आज भी घना कोहरा छाया रहेगा.

♦ Cold Day to Severe Cold Day Conditions in some/isolated pockets very likely over Punjab, Haryana, Chandigarh & Delhi, West Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan during next 2 days and over East Uttar Pradesh during next 3 days.