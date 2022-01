Weather Today: ठंड से नहीं राहत...कड़ाके की सर्दी के बीच कोहरे का सितम, मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट

Today Weather Forecast: दिल्‍ली-एनसीआर समेत उत्‍तर से लेकर पश्चिम भारत तक फिलहाल ठंड (Cold-winter) से राहत मिलने वाली नहीं है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले 2-3 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा (Dense Fog) छाया रहेगा.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में कड़ाके की ठंड (Cold) और शीतलहर (Cold Wave) का प्रकोप जारी है. जिससे तापमान (Temperature) में गिरावट दर्ज की जा रही है. ठिठुरन वाली ठंड के बीच सुबह-शाम के समय घना कोहरा (Fog) देखने को मिल रहा है.

Uttar Pradesh | Thick layer of fog affects visibility in Lucknow. Visuals from this morning. pic.twitter.com/eDTGU9ekYk