Monsoon Update: मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर दी गुड न्यूज, अगले दो दिनों तक यहां होगी बारिश ही बारिश!

Weather Update, Monsoon Good News, IMD Prediction: पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते कई राज्यों को गर्मी से राहत मिली थी. हालांकि, अब एक बार फिर तापमान बढ़ने लगा है और लोगों को मॉनसून का इंतजार बेसब्री से है. इस बीच, मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर गुड न्यूज दी है. मौसम विभाग की मानें तो, छह दिन रुकने के बाद, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने गुरुवार को दक्षिणी श्रीलंका को कवर करते हुए केरल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है. ऐसे में अगले दो दिनों तक केरल व लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, दक्षिण अरब सागर के कुछ हिस्से में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के आगे बढ़ने की स्थितियां अनुकूल हैं. मौसम विभाग की मानें तो अगले 48 घंटे में इसके मॉलदीव, लक्षद्वीप के आसपास के हिस्से में पहुंचने के आसार हैं.

केरल-लक्षद्वीप में दो दिनों तक बारिश के संभावना

केरल के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश की आशंका जताई है. IMD ने कहा है कि मॉनसून के केरल की ओर बढ़ने पर पूरी नजर बनाकर रखी जा रही है.

1 जून को केरल पहुंचता है मॉनसून

मौसम विभाग ने पहले पूर्वानुमान जताया था कि केरल में मॉनसून 4 दिन पहले यानी 27 मई को पहुंच सकता है. आमतौर पर केरल में मॉनसून की एंट्र्री जून 1 को होती है.

मॉनसून पर नजर रखने वालों के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात असानी के कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून ने गति पकड़ ली थी.

