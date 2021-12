मौसम: दिल्ली में शीतलहर का अलर्ट, पहाड़ों की सर्द हवाओं ने उत्तर भारत में बढ़ाई ठंड

Weather Updates Today: पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मौसम के मिजाज पर दिखाई दे रहा है. देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड और ठिठुरन ने दस्तक दे दी है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और झारखंड के तापमान (Temperature) में भी गिरावट देखने को मिल रही है. हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से लेकर राजस्थान तक में बर्फ जमाने वाली सर्दी का सितम है. वहीं, बिहार के कई इलाकों में ठिठुरन वाली ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में अगले 3 दिन शीतलहर (Cold wave) को लेकर येलो अलर्ट जारी है.

उत्तरी पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी राज्यों में ठंडी हवाएं आ रही हैं. जिससे तापमान (Temperature) में गिरावट देखी जा रही है. पहाड़ों में बर्फबारी और नॉर्थ वेस्ट इलाकों से आने वाली हवाओं की वजह से लोगों को ठिठुरन और शीतलहर महसूस हो रही है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में आज (रविवार) सुबह 19 दिसंबर, को न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

Lowest minimum temperature of -1.1 °C was recorded at Churu, West Rajasthan as of December 18. Below normal temperature of -1.6°C to -3.0°C at many places over Himachal Pradesh, Haryana, Chandigarh & Delhi, West Uttar Pradesh...: National Weather Forecasting Centre, IMD pic.twitter.com/DbapdQG2ll