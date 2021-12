Weather Updates: पहाड़ों पर बर्फबारी से राजस्थान समेत इन राज्यों में शीतलहर, जानें दिल्ली का मौसम

Today Weather Forecast: उत्तरी पर्वतीय राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं. जिसकी वजह से दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों के तापमान में गिरावट आ रही है. मध्य प्रदेश में भी पारा गिरा है.

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में बीते कुछ दिनों में सुबह और शाम के समय तापमान सामान्य से बहुत नीचे पहुंचने के कारण ठंड अपने पैर पसार रही है, लेकिन इसके बावजूद क्रिसमस से पहले राजधानी में शीतलहर (Cold Wave) की संभावना कम ही दिखाई दे रही हैं.

Himachal Pradesh: Parts of the state are covered in a blanket of snow as the region continues to receive snowfall. Visuals from Narkanda (pics 1-3) and Mandhol village (pic 4) in Shimla district. pic.twitter.com/S9SuW3wjRs