Heavy Rain And Flood Updates: बाढ़-बारिश से डूबे MP-गुजरात के कई इलाके, आधे हिंदुस्तान पर आसमानी आफत

सितंबर में भी बाढ़ के कोहराम से आधे भारत में तबाही ही तबाही दिख रही है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर और दक्षिण भारत के साथ ही पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के दूर-दराज के इलाकों में मंगलवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रायलसीमा (आंध्र प्रदेश), कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के दूर-दराज के इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है. दक्षिण-पश्चिम अरब सागर पर 45-55 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है. ऐसे में मछुआरों को इन क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

बुधवार के लिए इन राज्यों में अलर्ट

बुधवार को भी ओडिशा, दक्षिण सुदूरवर्ती कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. विभाग के मुताबिक, इसी दिन जम्मू-कश्मीर के दूरदराज के क्षेत्रों, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है. विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप के लिए भी बुधवार को भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है.

अगस्त में बारिश ने तोड़ा 44 साल का रिकॉर्ड

मौसम विभाग के मुताबिक देश में अगस्त के महीने में पिछले 44 साल में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई. उन्होंने कहा कि देश में अगस्त के महीने में 27 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई जबकि एक जून से 31 अगस्त तक देश में सामान्य से 10 फीसदी अधिक बारिश हुई.

महाराष्ट्र में बाढ़ से तबाही

महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले में बाढ़ ने तबाही मचा दी है. वैनगंगा नदी उफान पर है और बाढ़ की वजह से भंडारा जिले के करीब 30 गांव जबकि गोंदिया के 58 गांव टापू बन गए हैं. मूसलाधार बारिश और बाढ़ में कई मकान जमीदोज हो गए हैं. मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे और नागपुर हाईवे को बंद करना पड़ा है. महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश पर बिना चेतावनी दिए संजय सरोवर से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ने का आरोप लगाया है.

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गोसीखुर्द बांध अपनी क्षमता से ज्यादा भर चुका है. लिहाजा बांध से पानी छोड़ना पड़ा है. इसकी वजह से जिले के 9 गांव टापू बन गए हैं. लोगों ने छतों पर शरण ली है. बाढ़ में हजारों हेक्टेयर फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए NDRF तैनात की गई है.

#WATCH Gujarat: Water level of Ghee river in Dwarka's Khambhalia has risen following heavy rainfall in the area. pic.twitter.com/wiAyClBgtA