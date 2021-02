Weather Updates: सुबह में कोहरा-दिन में गर्मी, तेजी से बदलता दिल्ली का मौसम, 30 के पार पहुंचने लगा पारा

मौसम में इस समय लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्‍की बूंदा-बांदी से मौसम खुशनुमा हुआ तो वहीं, देश के कई इलाकों में पारा (Temperature) बढ़ने लगा है. मौसम विभाग (IMD) ने उत्‍तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश और जम्‍मू कश्‍मीर के ऊपरी इलाकों में भी मौसम विभाग ने बर्फबारी की संभावना जताई है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 21 से 25 फरवरी तक पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब रहेगा. 23 फरवरी तक शिमला सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में आंधी और बारिश के साथ मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक बसंत ऋतु के आगमन के साथ फरवरी के दूसरे हफ्ते से ही उत्‍तर भारत के मैदानी इलाकों में शीत लहर नहीं चली है. जिससे अधिकतर शहरों में दिन का तापमान इन दिनों सामान्‍य से अधिक है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन के समय तापमान बढ़ता जा रहा है. हालांकि, सुबह के समय कोहरा देखने को मिल रहा है. आज (शनिवार) सुबह को भी दिल्ली-एनसीआर में कोहरे की चादर छाई रही. जबकि IMD का अनुमान है कि अगले तीन दिन में पारा और बढ़ेगा.

Fog affects visibility in the Delhi-NCR, visuals from Singhu border (Delhi-Haryana border). pic.twitter.com/w5aRtR3Cfb