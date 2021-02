Weather Today: दिल्ली में बादलों का पहरा, उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट

भारत के अधिकतर राज्यों के मौसम में एक बार फिर बदलाव नजर आ रहा है. उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज (रविवार) सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा देखने को मिला.

Delhi: A thick layer of fog shrouds parts of the national capital; visuals from Punjabi Bagh and near Singhu border pic.twitter.com/nSPhQMogbJ

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को दिनभर बादलों की आवाजाही रहेगी. वहीं, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) में हल्की वृद्धि हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में 16 से 20 फरवरी के बीच हल्‍की बारिश होने की संभावना है.

उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तराखंड के उत्‍तरी इलाकों में 14 से 16 फरवरी के बीच हल्‍की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. उत्तराखंड के चमोली जिले में आज यानी 14 फरवरी से हल्‍की बारिश या बर्फबारी की संभावना है. बता दें कि चमोली उत्तराखंड का वही जिला है, जहां 7 फरवरी को ग्‍लेशियर टूटने की घटना सामने आई थी. मौसम विभाग के मुताबिक चमोली में अगले 2 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का पूर्वानुमान है.

दिल्ली के मौसम का हाल

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा. राष्ट्रीय राजधानी में आज वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी (AQI) बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है. जबकि मुंबई की हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. सिस्टम ऑफ एयर क्लालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग (SAFAR) के मुताबिक मुंबई की एयर क्वॉलिटी अब 'बेहद खराब' से 'खराब' श्रेणी में रिकॉर्ड की गई है.

