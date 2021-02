Delhi Weather Today: कोहरे के आगोश में दिल्ली, हवा भी 'बहुत खराब', जानें मौसम का हाल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल रहा है. ठंड से राहत मिलने के बीच दिल्ली-एनसीआर में आज फिर घना कोहरा (Dense Fog) छाया हुआ है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 10 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी काफी कम है लेकिन फ्लाइट्स पर कोई असर नहीं है. दिल्ली एयरपोर्ट के मुताबिक सभी उड़ानें (Flights) सामान्य हैं. घने कोहरे की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक रह गई है.

A layer of dense fog envelops parts of Delhi-NCR; visuals from Mayur Vihar Phase-1. pic.twitter.com/jDPnvFI46k



दिल्ली की वायु गुणवत्ता (Air Quality) खराब श्रेणी में पहुंच गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 300 के करीब है. मौसम विभाग ने शनिवार सुबह आंशिक रूप से आसमान में बादल छाए रहने और घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है.

#WATCH | Dense fog shrouds parts of Delhi-NCR; latest visuals from Ghazipur area in Delhi.



Delhi's air quality is in 'very poor' category, as per System of Air Quality & Weather Forecasting & Research. pic.twitter.com/zGs96uNtkg