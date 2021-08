Weather Today: दिल्ली-NCR में बारिश से सड़कों पर पानी जमा, कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम

Today Weather Forecast, IMD Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में आज (मंगलवार) मौसम का मिजाज बदल गया है. दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश हो रही है. बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी है, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लगा है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने दोपहर 2.30 बजे तक के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव

भारी बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर जलभराव (Waterlogged) से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ी है. जाम की वजह से ऑफिस पहुंचने वाले लोगों को खास दिक्कत का सामना करना पड़ है. मौसम विभाग (IMD) ने अपने पूर्वानुमान में 04 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं, मुंबई में भी बारिश का सिलसिला जारी है.

#WATCH | Rain lashes parts of Delhi. Visuals from Golf Club road. pic.twitter.com/N3eMgLHsyU

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने यूपी के गढ़मुक्तेश्वर, पिलाखुआ, हापुड़, सियाना, संभल, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, जहांगीराबाद, अनूपशहर, शिकारपुर, खुर्जा, एटा, कासगंज, पहासू, देबाई, नरौरा, जट्टारी, खैर में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. वहीं, राजस्थान के कोटपुतली, विराटनगर में भी बारिश होने की संभावना है.

Debai, Narora, Jattari, Khair, Kasganj (U.P.) Bhiwari, Kotputli (Rajasthan) during next 2 hours. pic.twitter.com/U8Bn9ioFiA