Weather Updates: देश में 3 जून को दस्तक देगा मॉनसून, अगले 24 घंटे में दिल्ली में बारिश की संभावना

Weather Forecast Today Latest Updates, IMD Rain Alert: पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश और आस-पास के क्षेत्र पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून (Monsoon) के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं. देश के केरल राज्य में मॉनसून सबसे पहले दस्तक देगा. मौसम विभाग (IMD) द्वारा मिली ताजा जानकारी के अनुसार भारत में 3 जून को मॉनसून के दस्तक देने की संभावना है. बता दें कि इससे पहले 30-31 मई तक केरल में मॉनसून आने का पूर्वानुमान था.

दिल्ली में अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना

राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से जल्दी ही राहत मिलने की उम्मीद है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक सोमवार यानी 31 मई से से गरज के साथ हल्‍की बारिश का सिलसिला शुरू होगा. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी के 2-3 जून को आसमान में बादलों के पहरे के बीच बूंदाबांदी हो सकती है.

राष्ट्रीय राजधानी में आज (रविवार) न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) इस मौसम के औसत से दो डिग्री नीचे 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार अधिकतम तापमान (Maximum Temperature) 38 डिग्री सेल्सियस के बने रहने की संभावना है.

इन राज्यों में बारिश की संभावना

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. जबकि पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, बिहार, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बूंदाबंदी हो सकती है.

Isolated heavy rainfall likely over Kerala & Mahe during next 5 days; Coastal Karnataka on 01st-03rd June and South Interior Karnataka on 02nd & 03rd June.

♦ Isolated Heat Wave conditions very likely over West Rajasthan on today, the 30th May, 2021.@ndmaindia pic.twitter.com/fhYt4lj0UR