Weather Update: उत्तर भारत में बढ़ी गर्मी, केरल में जल्द मॉनसून की दस्तक, जानें दिल्ली में कब होगी बारिश

Weather Forecast today, IMD Mausam Updates: उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है. राजधानी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में दिन के समय अधिकतम तापमान (Temperature) 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है. जबकि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून दक्षिण पूर्व और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है. मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून (Monsoon) के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं. केरल में 30-31 मई तक मॉनसून दस्तक दे सकता है.

दिल्ली में आंशिक बादल लेकिन गर्मी से नहीं राहत

राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज (शनिवार) आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच तेज हवाएं चलने की संभावना है लेकिन गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दिल्‍ली में अधिकतम तापमान (Maximum Temperature) 40 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

दिल्‍ली में 31 मई को बारिश की उम्मीद

मौसम विभाग के अनुसार, 29 मई को तेज हवाएं चलने का अनुमान है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) के एक्टिव होने की वजह से 31 मई और 01 जून को राजधानी में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है.

बिहार में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव

बिहार में चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव के चलते पिछले दो दिन से बारिश का सिलसिला जारी है. बारिश की वजह से कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. वहीं, रिहायशी इलाकों में भी सड़कों पर बारिश का पानी लबालब देखने को मिला.

#WATCH | Waterlogging was seen in the premises of district hospital in Katihar, Bihar due to heavy rainfall yesterday. pic.twitter.com/fKRrryltEk