Weather Today: पहाड़ों पर बर्फबारी, उत्तर भारत में बदला मौसम, दिल्ली समेत इन राज्यों में बारिश की संभावना

Weather Forecast Updates: पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के साथ उत्तर भारत में भी मौसम ने करवट ले ली है. मॉनसून की रुखसती के साथ ही देश भर में गुलाबी ठंड का अहसास शुरू हो गया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में मौसम तेजी से बदल रहा है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में आज (रविवार) यानी 24 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 24 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. साथ ही इस दौरान इन इलाकों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चलने की उम्मीद है.

Light to moderate isolated to scattered rainfall with thunderstorm, gusty winds (speed 30-40 kmph) & lightning very likely over Uttarakhand, Haryana,

Chandigarh & Delhi, West Uttar Pradesh and Rajasthan on today. the 24th October, 2021.