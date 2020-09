Weather Forecast: दिल्ली को गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट

बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी भागों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित है. इसके साथ ही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है. जो जल्द ही और प्रभावी हो जाएगा. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक पश्चिमी तटों पर बने ट्रफ के सक्रिय होने से ओडिशा, बंगाल, कर्नाटक और केरल समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान है.



कर्नाटक में बाढ़ जैसे हालत

दक्षिण और उत्तर पूर्व के राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है. कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश की वजह से काफी तबाही हुई है. कर्नाटक के उडुप्पी में बारिश से स्थिति काफी गंभीर है. एनडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव के काम में जुटी हैं. कर्नाटक में नदियां उफान पर हैं. इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक के तटीय इलाकों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है.

River Cauvery at Kollegal in Chamarajanagar district of Karnataka continues to flow in severe situation today: Central Water Commission (CWC) pic.twitter.com/gGBXUKE9dO



मुंबई मौसम विभाग (IMD) के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक दक्षिणी कोंकण के कुछ हिस्सों में 21 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ ही मुंबई और ठाणे में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने कहा कि मुंबई और ठाणे में मंगलवार को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

South Konkan likely to receive heavy to very heavy with isolated extremely heavy rains today. Mumbai & Thane expected to receive isolated heavy rains & thundershowers today. Mumbai & Thane expected to receive heavy to very heavy rainfall tomorrow: Dy Director General, IMD Mumbai