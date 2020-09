Weather Forecast: उत्तर भारत में गर्मी, कर्नाटक में भारी बारिश से बाढ़, जानें मौसम का हाल

उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम शुष्क बना हुआ है. तापमान में बढ़ोतरी के साथ कुछ राज्यों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है. जबकि केरल और कर्नाटक में बारिश का सिलसिला जारी है. कर्नाटक में तो भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. बंगाल की खाड़ी में सितंबर महीने का दूसरा प्रभावी मौसमी सिस्टम निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में विकसित है.

केरल में भारी बारिश

केरल के कुछ स्थानों पर पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने रविवार के लिए केरल के इडुक्की, कन्नूर एवं कसारगोड जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. केरल के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है.

#WATCH : Strong winds accompanied with heavy rainfall hit Kannur in Kerala. pic.twitter.com/QGZuSDE4Yc

कर्नाटक में बाढ़ जैसा हाल

कर्नाटक में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. सड़कों पर चारों और सैलाब का मंजर दिखाई दे रहा है. इस बीच मौसम विभाग ने 20 सितंबर को भी बारिश की संभावना जताई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के अनुसार उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तथा पास के इलाके में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है.

Karnataka: National Disaster Response Force (NDRF) teams carry out rescue operation in low lying areas of Udupi and move stranded people from flooded areas to safer locations. pic.twitter.com/qsAK1Fuah9