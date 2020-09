Weather Forecast Updates: दिल्ली में उमस वाली गर्मी, केरल में बारिश, जानें यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम

मॉनसून की अक्षीय रेखा इस समय बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी हिस्सों पर बनी हुई है. जबकि, पश्चिमी तटों पर महाराष्ट्र से केरल तक ट्रफ अभी भी सक्रिय है. जिसके चलते पश्चिमी तटों पर मॉनसूनी बारिश हो रही है. जबकि अरब सागर के मध्य पूर्वी हिस्सों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार केरल में बारिश का सिलसिला जारी है.



केरल के मलप्पुरम में झमाझम बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने 13 सितंबर को केरल के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है. जबकि देश की राजधानी दिल्ली में उमस भरी गर्मी हो रही है. हालांकि, पिछले दो दिनों से आसमान में बादलों की आवाजाही लगी हुई है, लेकिन 13 सितंबर से पहले बारिश की संभावना नहीं है.



वहीं, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में मुरादाबाद, बदायूं और आस-पास के इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में हल्की से तेज बारिश और पूर्वी इलाकों में अनेक स्थानों पर कहीं गरज-चमक के साथ तेज और कहीं हल्की बारिश हो सकती है.

12-09-2020; 1415 IST: Thunderstorm with light intensity rain would occur over and adjoining areas of Garhmuktesar, Amroha, Moradabad, Sahaswan, Badaun (UP) during the next 2 hours. pic.twitter.com/dFD9jM55rv