दिल्ली-NCR में धुंध की चादर, बिहार में छाया कोहरा, यातायात प्रभावित, फ्लाइट्स पर भी असर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में घने कोहरे ने दस्तक दे दी है. दिल्ली, नोएडा गाजियाबाद और आस-पास के इलाकों में आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है. कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम है कि लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर कर रहे हैं. प्रदूषण के प्रकोप के बीच कोहरे से बढ़ी धुंध से राजधानी दिल्ली में यातायात की रफ्तार पर असर पड़ा है.

दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद में भी घना कोहरा छाया हुआ है. गौतमबुद्ध नगर में भी आज (सोमवार) सुबह घना कोहरा देखने को मिला. कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो तक पहुंच गई.

यातायात प्रभावित, फ्लाइट्स पर भी असर

आसमान में धुंध और कम विजिबिलिटी की वजह से एक तरफ जहां सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ा है तो वहीं कई फ्लाइट्स भी प्रभावित हैं. उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में दिसंबर के महीने में कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है.