Weather Today: मौसम पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, मुंबई में भारी बारिश तो ओडिशा में तूफान का अलर्ट

IMD Rain Alert: महाराष्ट्र के तट के पास पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर आज (बुधवार) यानी 01 दिसंबर को कम दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है. वहीं, दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. जिससे अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण-पूर्व और इससे सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन के मजबूत होने की उम्मीद है.

मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disterbance) 4 दिसंबर तक पश्चिमी हिमालय को प्रभावित कर सकता है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, मुंबई में 01 दिसंबर को भारी बारिश (Heavy Rain) होने की आशंका है. IMD ने आज (बुधवार) के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है. स्थानीय जानकारी के मुताबिक मुंबई के अधिकतर इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं.

आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवाती तूफान का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार को कहा कि एक चक्रवाती तूफान के शनिवार की सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचने का अनुमान है. मौसम विभाग ने बताया कि थाईलैंड और उसके आसपास बना कम दबाव का क्षेत्र अंडमान सागर तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग (IMD) के अनुमान ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी (Heavy to Heavy Rain) हो सकती है. जबकि ओडिशा के जिलों, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती जिलों और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है.

Isolated extremely heavy falls also likely over

Andaman & Nicobar Islands on 01st December and over coastal Odisha on 04th December.