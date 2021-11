TWO INDIAS पर घिरे कॉमेडियन वीर दास, दिल्ली-मुंबई में शिकायत

कॉमेडियन वीर दास की कविता (vir das for india) पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है. सोशल मीडिया पर लोग उनको 'देश विरोधी' बता रहे हैं, वहीं अब दिल्ली और मुंबई के थानों में उनके खिलाफ शिकायत दी गई है. फिलहाल वीर दास के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई है.

अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्टैंडअप कॉमेडी के दौरान वीर दास ने 'टू इंडियाज' नाम की एक कविता पढ़ी. इस वीडियो का एक सेगमेंट वीर दास ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया. इसकी कुछ लाइनें ऐसी हैं - मैं उस भारत से आता हूं, जहां AQI 9000 है लेकिन हम फ़िर भी अपनी छतों पर लेटकर रात में तारे देखते हैं. मैं उस भारत से आता हूं, जहां हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में गैंगरेप करते हैं.

वीर दास के खिलाफ दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में आदित्य झा नाम के शख्स ने शिकायत दी है. शिकायत में लिखा है कि कॉमेडियन वीर दास द्वारा अमेरिका में आयोजित कार्यक्रम में देश के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए वीडियो बनाया गया है. इसी तरह मुंबई में एडवोकेट आशुतोष दुबे ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

सोशल मीडिया पर हो रहा विरोध, कई लोग समर्थन में भी

कॉमेडियन वीर दास की कविता वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग बंटे हुए दिख रहे हैं. कई उनकी कविता को भारत के अपमान से जोड़कर देख रहा है तो किसी को इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वीर दास के समर्थन में ट्वीट किया है. साथ ही उन्होंने उन लोगों को भी घेरा है जो वीर दास पर निशाना साध रहे हैं.

कपिल सिब्बल ने भी वीर दास के समर्थन में ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, 'जाहिर तौर पर दो भारत हैं. हम भारतीय के तौर पर इसे दुनिया को बताना नहीं चाहते. हम असहिष्णु और पाखंडी हैं.'

वीर दास के मुद्दे पर कांग्रेस भी बंटी हुई नजर आ रही है. एक तरफ शशि थरूर, कपिल सिब्बल वीर दास के समर्थन में हैं, वहीं अभिषेक मनु सिंघवी वीर दास के खिलाफ हैं.

Generalising the evils of a few individuals and vilifying the nation as a whole in front of the world is just not done!



The people who painted India in front of the west as a nation of saperas and luteras during the colonial rule have not ceased to exist.#VirDas