तिरुवनंतपुरम में गंभीर हादसा, बेकाबू होकर गड्ढे में जा गिरी वैन, बाल- बाल बचे 32 स्कूली छात्र

केरल के तिरुवनंतपुरम में एक गंभीर सड़क हादसा हो गया जिसमें कुल 32 स्कूली बच्चों की जान बाल- बाल बची. दरअसल सोमवार को मालामुकल में स्कूली बच्चों को ले जा रही एक प्राइवेट वैन अचानक अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में जा गिरी. पुलिस ने ये जानकारी दी है.

दुर्घटना गैर-सहायता प्राप्त स्कूल के सामने उस समय हुई जब वैन का चालक बच्चों को स्कूल के गेट पर उतारने के लिए गाड़ी मोड़ रहा था. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गाड़ी अचानक नियंत्रण खो बैठी और गड्ढे में गिर गई.

हालांकि बच्चों को मामूली चोटें आई हैं और सभी की हालत स्थिर है. सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने अस्पताल में बच्चों से मुलाकात क. उन्होंने बताया कि'स्कूल एक पहाड़ी इलाके में स्थित है. निजी वैन से स्कूल आए बच्चों का एक्सीडेंट हो गया. सभी 32 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं और वे सब अस्पताल में भर्ती हैं.'

उन्होंने कहा कि दुर्घटना गंभीर थी, लेकिन अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है. मंत्री ने यह भी कहा कि बच्चे अपनी किस्मत से बच गए और अगर वैन पलट जाती तो हालात कल्पना से परे होते. उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का भी आश्वासन भी दिया.

