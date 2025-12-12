हाथ पर बैंडेज दिखने के बाद ट्रंप की सेहत को लेकर सवाल, व्हाइट हाउस ने दी सफाई

दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल के दिनों में जब भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हुए तो सबका ध्यान उनके हाथ पर गया. उनके हाथ पर दिखाई दे रही पट्टियों और मेकअप से ढके निशानों ने अमेरिकी राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी. कई मौकों पर जब ऐसा देखने को मिला तो मीडिया में राष्ट्रपति के सेहत को लेकर सवाल उठने लगे.

अब व्हाइट हाऊस की ओर से इस मामले पर आधिकारिक बयान आया है. प्रेस सचिव करोलिन लीविट ने साफ किया कि ट्रंप के हाथ पर दिखाई देने वाले ये निशान किसी गंभीर मेडिकल स्थिति का संकेत नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति लगातार लोगों से हाथ मिलाते हैं, और यह उनकी रोजमर्रा की सार्वजनिक रूटीन का हिस्सा है. इसी कारण हाथ पर ब्रूज जैसे निशान बनते रहते हैं. लीविट ने यह भी बताया कि ट्रंप रोजाना एस्पिरिन लेते हैं, और ऐसी दवाओं से शरीर में हल्की चोट भी आसानी से निशान छोड़ देती है.

उन्होंने कहा कि यह मामला नया नहीं है. कुछ महीने पहले भी ट्रंप के हाथ पर मेकअप के नीचे एक हल्का ब्रूज नजर आया था, तब भी व्हाइट हाउस ने यही वजह बताई थी.

लीविट ने यह स्पष्ट किया कि बार-बार उठ रही अटकलों में कोई सच नहीं है और राष्ट्रपति के हाथ पर ये निशान उनकी व्यस्त सार्वजनिक गतिविधियों का सामान्य परिणाम हैं.

उधर, ट्रंप ने अपनी सेहत को लेकर उठ रहे सवालों पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह फिट, एक्टिव और मानसिक रूप से मजबूत हैं. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लंबा पोस्ट कर मीडिया पर हमला करते हुए कहा कि उनकी फिटनेस पर सवाल उठाना "राजद्रोह" जैसा कृत्य है और कुछ पत्रकार देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब तक कोई भी राष्ट्रपति उनसे ज्यादा मेहनत नहीं करता और न ही किसी ने इतने लंबे घंटे काम किए हैं.

इस चर्चा का एक कारण 79 साल के ट्रंप की उम्र भी है, जिसके चलते विपक्ष और मीडिया अक्सर उनकी हेल्थ को लेकर सवाल करते हैं. लेकिन राष्ट्रपति और उनके स्टाफ दोनों यह दावा करते हैं कि ऐसी अटकलों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है.

