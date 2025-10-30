scorecardresearch
 

Feedback

'झूठा और निराधार...', भारत ने म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को किया खारिज

भारत ने म्यांमार की मानवाधिकार स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को "पक्षपाती और तथ्यहीन" बताते हुए कड़ी निंदा की है. रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पहलगाम आतंकी हमले का असर भारत में रह रहे म्यांमार शरणार्थियों पर पड़ा है. लोकसभा सांसद दिलीप सैकिया ने कहा कि यह विश्लेषण "पूर्वाग्रह और झूठी जानकारी" पर आधारित है.

Advertisement
X
पहलगाम में 22 अप्रैल को बड़ा आतंकी हमला हुआ था. (Photo- PTI)
पहलगाम में 22 अप्रैल को बड़ा आतंकी हमला हुआ था. (Photo- PTI)

भारत ने म्यांमार की मानवाधिकार स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र (UN) की हालिया रिपोर्ट में किए गए आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए उसे "पूर्वाग्रहपूर्ण और तथ्यहीन" बताया है. रिपोर्ट में कहा गया था कि अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का असर भारत में रह रहे म्यांमार के शरणार्थियों पर पड़ा, जिसे भारत ने "झूठा और निराधार दावा" करार दिया.

संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में म्यांमार के मानवाधिकार हालात पर हुई इंटरएक्टिव डायलॉग में भारत की ओर से लोकसभा सांसद दिलीप सैकिया ने कहा, "मेरे देश के खिलाफ रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां पूरी तरह से गलत, पक्षपाती और निराधार हैं. पहलगाम हमले को शरणार्थियों से जोड़ने का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है."

यह भी पढ़ें: पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार, शरीफ का दिवाली ड्रामा! पाकिस्तान का दोहरा चरित्र उजागर

सम्बंधित ख़बरें

India's Permanent Representative to the United Nations Harish Paravathneni (L) and Pakistan's Permanent Representative Asim Iftikhar Ahmed
'PoK में बंद करो दमन', PAK की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, भारत ने UN में जमकर धोया 
भारत और अफगानिस्तान के बयान से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है. (Photo: PTI)
भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान से चिढ़ा पाकिस्तान, कश्मीर के जिक्र से लगी मिर्ची 
POK Protests
UN पहुंची PoK प्रोटेस्ट की आंच, अवाम बोली- PAK को हमें मारने का हक नहीं 
US में पिछले शटडाउन में तीन लाख से ज्यादा कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया था. (Photo: PTI)
नो सैलरी, ऑफिस बंद, धंधे ठप... अमेरिका में शटडाउन के वक्त क्या होता है? 
Cold desert of India Unesco bio reserve
हिमालय में बसा भारत का कोल्ड डेजर्ट बना 13वां यूनेस्को बायोस्फियर रिजर्व  

बीजेपी सांसद ने संयुक्त राष्ट्र के स्पेशल रैपोर्टेयर थॉमस एच. एंड्रयूज की "संकीर्ण और एकतरफा नजरिए" की आलोचना की और कहा कि यह विश्लेषण भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास है.

भारत में म्यांमार के शरणार्थियों पर दबाव का दावा

रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत में म्यांमार के शरणार्थियों को दबाव, हिरासत और पूछताछ का सामना करना पड़ा है. सैकिया ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि भारत विविधता में एकता का देश है, जहां 20 करोड़ से अधिक मुसलमान शांति और सौहार्द से रहते हैं.

Advertisement

भारत ने यूएन रिपोर्ट की आलोचना की

सांसद ने कहा कि भारत म्यांमार में जारी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करता है और समावेशी राजनीतिक संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली को स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता मानता है. उन्होंने बताया कि भारत ने हमेशा "जनकेंद्रित नजरिया" अपनाया है और म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा और ऑपरेशन सहायत जैसे राहत अभियानों को संचालित किया.

यह भी पढ़ें: मोबाइल चार्जर से पकड़ा गया पहलगाम हमले के गुनहगारों का मददगार... जानिए पुलिस को कैसे मिली कामयाबी?

सैकिया ने कहा कि भारत ने म्यांमार में आए भूकंप और तूफानों के दौरान मानवीय सहायता भेजी, मेडिकल टीमें तैनात कीं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया. भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव और आसियान देशों के प्रयासों का समर्थन करते हुए कहा कि वह क्षेत्र में शांति, स्थिरता और लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Alinagar MLA
    आज का राशिफल
    Mokama Election
    Advertisement